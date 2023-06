Jim Ryan: la compra de Bungie es mejor que la de Activision Blizzard

El tercer día de audiencia en el caso Activision Blizzard estuvo protagonizado por Jim Ryan, jefe de PlayStation, quien no se presentó ante las autoridades y en su lugar envió un video con la respuesta a la serie de preguntas que se le hicieron en torno a la perspectiva de Sony y su oposición al trato. Uno de los temas que se trató en la sesión tiene que ver con la ya pública revelación de que maneja un discurso diferente en el interior y al exterior.

De acuerdo con un reporte de Stephen Totilo de Axios, Jim Ryan fue interrogado por el abogado de Microsoft en torno a su percepción sobre la compra de Activision Blizzard y la posibilidad de que Microsoft convierta las franquicias de la compañía en exclusivos del ecosistema Xbox. En ese sentido, se le preguntó directamente al jefe de PlayStation si puede asegurar que esto sucederá, a lo que respondió que no pero lo considera como algo hipotético.

Sin embargo, el abogado de Microsoft aprovechó la oportunidad para presentar las declaraciones que Jim Ryan hizo en una reunión con inversionistas en febrero de 2022 donde aseguró que "la compra de Bungie nos puede dar más de lo que la compra de Activision le dará a Microsoft" además de asegurar a los socios que los videojuegos de la compañía de Call of Duty se mantendrán en PlayStation.

MS lawyer brings up Feb '22 investor presentation, where Ryan told investors that Sony's purchase of Bungie "can give us way more" than MS' $69 billion purchase of Activision would. And he believed Activision games would remain on PlayStation