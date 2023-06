Jugador de la Overwatch League es acusado de hacer grooming a una chica menor de edad

Luka “Aspire” Rolovic, jugador profesional de Overwatch 2, recientemente fue acusado de grooming por una chica que era menor de edad cuando tuvieron una relación. Por lo anterior, fue suspendido del equipo que representará a Estados Unidos en la Overwatch World Cup, evento competitivo que se celebrará próximamente.

En una cuenta de Twitter llamada ExposingAspire, una chica que prefirió permanecer en el anonimato acusó a Aspire de prácticas de grooming. Esto sucedió a partir de marzo de 2022, cuando la chica tenía 16 años de edad, mientras que el jugador de Overwatch ya tenía 20.

En un documento de más de 700 palabras (el cual está respaldado por capturas y fotografías), la chica aseguró que empezó a platicar con Aspire por medio de Snapchat y después se mudó a Discord. El testimonio indica que las conversaciones se tornaron sexuales pese a que la chica sólo tenía 16 años en esos momentos.

i was in a relationship with @/aspire_ow.

tw grooming https://t.co/hWbBNQuo6T — Aspire (@ExposingAspire) June 26, 2023

Según se explica, Aspire voló varias veces a España a visitar a la chica e incluso le decía que se mudara con él a América; algo imposible porque es menor de edad. Asimismo, menciona que Aspire estaba nervioso de que alguien descubriera su relación y lo llamaran “pedófilo”. Con el tiempo, la conducta del jugador se volvió violenta y manipuladora al grado de que él decidia con quienes podía hablar la joven.

En enero de 2023, cuando ExposiongAspire tenía 17 años, Aspire viajó una vez más para visitarla. Una noche tuvieron relaciones íntimas y a la mañana siguiente el jugador le dijo que quería terminar con ella porque era menor de edad.

“He dudado en hacer público esto durante un tiempo simplemente porque no quería enfrentarme a posibles reacciones negativas. Me ha costado mucho trabajo personal llegar a donde estoy y estoy orgullosa de mí misma por haber sido capaz finalmente de ser honesta sobre todo lo que he pasado. Sé que nunca voy a cerrar lo que pasó, pero estoy curándome y superando el trauma por mí misma poco a poco. sé que este post puede ser recibido con algunas dudas, pero a la gente que me cree plenamente, gracias”, señala ExposingAspire al final del documento.

Por su parte, Aspen, streamer de Overwatch, aseguró que Vancouver Titans, el equipo al cual representa Aspire, sabía sobre esta situación desde hace más de 6 meses. Hasta ahora, el jugador y el equipo se han mantenido en silencio sobre las acusaciones.

titans knew this for 6+ months https://t.co/uYi2HUHJM4 — Aspen (@aspenisoffline) June 27, 2023

Por su parte, el equipo de Estados Unidos de la Overwatch World Cup anunció que Aspire quedó fuera de su escuadra. Así pues, no formará parte del torneo.

