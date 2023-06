Switch y Zelda: Tears of the Kingdom dominaron EUA durante mayo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una de las últimas joyas de Nintendo Switch y se sabía que sería un as bajo la manga de la compañía japones para dar impulso (quizá el último) a su exitosa consola en el mercado. Los resultados hablan por sí solos y esta vez toca el turno de Estados Unidos donde Nintendo recuperó la cima totalmente.

Switch recupera la cima y fue la consola más vendida de mayo en EUA

El reporte de ventas de videojuegos y consolas en EUA durante mayo de 2023 fue publicado por Circana a través de su analista Mat Piscatella y en esta ocasión el gran triunfador fue para Nintendo. De inicio, Switch recuperó la cima como la consola más vendida durante mayo tanto en unidades como en dólares gracias al efecto de Zelda: Tears of the Kingdom, demostrando que la estrategia de Nintendo fue la adecuada y rindió frutos. El resultado manda a PlayStation 5 al segundo lugar, aunque la consola de Sony se mantiene como la más vendida de 2023 tanto en unidades como en dólares.

PlayStation 5 continues to lead the 2023 hardware market across both units and dollars. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) June 27, 2023

Zelda: Tears of the Kingdom fue el juego más vendido de mayo en EUA

En cuanto a ventas de videojuegos, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fue el título más vendido durante mayo y de inmediato se convirtió en el segundo juego más vendido del año. En este caso, se destaca el impulso que tuvo la reciente entrega de Zelda para el mercado físico pues sus ventas fueron tan buenos que los registros confirmaron un alza en la compra de juegos en este formato teniendo su mejor mayo desde 2014. Cabe señalar que en el caso de Zelda: Tears of the Kingdom solo se reportan ventas físicas, no digitales, así que no es de extrañar que este lanzamiento sea uno de los grandes monstruos comerciales del año.

YTD 2023 Top 20 Best-Selling Premium Games (Dollar Sales, Excludes add-on content) pic.twitter.com/IMPq3kBike — Mat Piscatella (@MatPiscatella) June 27, 2023

