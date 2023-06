¿Scorpion y Sub-Zero en Super Smash Bros.? Ed Boon estaría encantado

A poco más de 3 décadas de su debut, Mortal Kombat se convirtió en la franquicia de juegos de pelea más exitosa en la historia. Al final, Ed Boon, junto con John Tobias en sus inicios, tuvieron la razón y hoy el hype por la próxima entrega es enorme. Con tanto éxito ganado, se piensa en que la IP de NetherRealm podría aportar contenido para otros juegos y Super Smash Bros. es uno de los deseos de algunos miembros de la comunidad. ¿Qué piensa el creador de Mortal Kombat sobre ello?

Video: Mortal Kombat 1: un brutal y divertido regreso a las raíces

Durante una entrevista con Axios, Ed Boon, cocreador de Mortal Kombat y actual responsable de la franquicia, habló sobre la posibilidad de que en algún momento algunos de sus personajes pudieran llegar a Super Smash Bros., la exitosa IP de Nintendo. Al respecto, el creativo reveló que en el lejano (casi imposible) caso de que esto pudiera suceder, estos serían los personajes que enviaría a Super Smash Bros.: "Scorpion, no dudaría ni un segundo, Si quisieran 2, podría enviar a Scorpion y Sub-Zero". Asimismo, el creativo dijo estar listo así que sería cuestión de Nintendo que esto se haga realidad.

The greatest warriors forge their own path. #MK1 pic.twitter.com/38kk5uLdwP