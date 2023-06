AMD anuncia polémico acuerdo con Starfield en PC; jugadores temen exclusividad

Algo que ha distinguido a la escena de gaming en PC es la libertad con la que cuenta para que los usuarios disfruten de sus videojuegos favoritos apoyándose en sus decisiones y configuraciones de hardware y software. Sin embargo, parece que los nubarrones de la exclusividad aparecen en uno de los títulos más importantes del año pues AMD y Starfield han celebrado un acuerdo que ha enfurecido a los jugadores.

El acuerdo entre AMD y Starfield enciende las alarmas de la exclusividad en PC

AMD y Bethesda decidieron jugar con fuego este día al anunciar un acuerdo de colaboración para Starfield que beneficiará a los usuarios de PC que cuenten en sus equipos con procesadores y tarjetas gráficas de la marca. La presentación incluyó a Todd Howard, director del juego y mente maestra de Bethesda quien reveló que los ingenieros de AMD han trabajo de cerca en el desarrollo de Starfield para que aproveche la tecnología FSR2 y se vea increíble en computadora.

Los usuarios de Nvidia e Intel están furiosos por el acuerdo entre AMD y Starfield

La noticia molestó de inmediato a la escena de jugadores de PC pues entienden que exista un acuerdo entre AMD y Bethesda para Starfield en Xbox dado que Xbox Series X|S cuentan en sus entrañas con tecnología de la empresa, sin embargo, piensan que la situación debería ser diferente en PC y las críticas ante este acuerdo que huele a exclusividad no se hicieron esperar.

De acuerdo con comentarios de algunos usuarios, el hecho de que AMD y Starfield trabajen en conjunto significa dejar de lado las tecnologías de Nvidia e Intel pues el juego, de inicio, no tendría soporte para el software de mejora gráfica que ofrecen ambas compañías.

Otros jugadores señalaron que la tecnología DLSS de Nvidia es mucho mejor que FSR de AMD y el hecho de que no se haya confirmado soporte para el software de Nvidia no ha hecho sino enfurecer a los usuarios de las GPU de esa compañía pues considerarían una exclusividad de este tipo como una traición por parte de Microsoft y Bethesda al limitar a los jugadores en PC.

If anyone at Bethesda is watching, please ensure that DLSS and XeSS are supported. Don’t make this another one of those AMD games with lacking features. https://t.co/yl7GIW1l38 — John Linneman (@dark1x) June 27, 2023

DLSS is massively superior to FSR 2, so I don't understand why Microsoft / Bethesda would sign a deal that will lock DLSS out of Starfield. These deals are simply anti consumer and won't help AMD sell GPUs. Build a better product instead 😐 — Tom Warren (@tomwarren) June 27, 2023

Hasta el momento, AMD y Bethesda no han revelado detalles sobre lo que pasará en el lanzamiento de Starfield con los usuarios de las GPU de Nvidia y quienes prefieren la tecnología de Intel.

