Nintendo Switch Online recibe 4 juegos clásicos de SEGA Genesis

El catálogo de Nintendo Switch Online no deja de crecer y gracias a la adición de títulos al catálogo digital. Hoy hay buenas noticias para los usuarios suscritos a la categoría más alta del servicio, pues acaban de agregarse 4 juegos retro de SEGA.

Junio de 2023, que dentro de pocos días llegará a su fin, ha sido excelente para los usuarios de Nintendo Switch Online, ya que el servicio de suscripción había recibido 2 actualizaciones que agregaron 5 títulos este mes. La cuenta de junio será de 9 con la tercera tanda, que se anunció hoy.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

Ya puedes jugar las nuevas adiciones de SEGA en Nintendo Switch Online

La actualización estuvo enfocada en títulos de SEGA Genesis y nutre el catálogo con los 4 juegos Crusader of Centy (1994), Ghouls ‘n Ghosts (1988), Landstalker (1993) y The Revenge of Shinobi (1989).

La actualización no sólo se anunció hoy, sino que todos los títulos ya se encuentran disponibles.

Te recordamos que se trata de adiciones de SEGA Genesis al Nintendo Switch Online, precisamente al complemento Expansion Pack, lo que significa que deberás estar suscrito al rango más alto del servicio de Nintendo, que también ofrece títulos de Nintendo 64 y Game Boy Advance y que tiene un costo adicional al plan estándar.

A continuación puedes ver el trailer de los 4 juegos añadidos.

Video relacionado: Nintendo Switch Online + Expansion Pack - Tráiler "Juegos en camino"

