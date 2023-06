¡Se van! PlayStation Plus perderá algunos de sus juegos más populares muy pronto

Sony acaba de revelar que 10 atractivos juegos tienen los días contados en PlayStation Plus. Desafortunadamente, la lista incluye algunos de los títulos más destacados del catálogo del servicio, así que te recomendamos que aproveches tu suscripción ya que dejarán de estar disponibles en julio.

Entérate: PlayStation Plus estrenará nueva función y será más parecido a Xbox Game Pass

Video relacionado: lo bueno, lo malo y lo meh del nuevo PlayStation Plus

Stray, BioShock y más juegos se van de PlayStation Plus

Hay malas noticias para los fans de BioShock, pues los títulos de la popular saga desaparecerán pronto de PlayStation Plus. La lista incluye a BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered y BioShock Infinite: The Complete Edition.

Por otro lado, el servicio perderá uno de sus juegos más populares. Nos referimos a Stray, título de BlueTwelve Studio y Annapurna Interactive que fue toda una sensación en PlayStation Plus. Otro juego destacado con los días contados es Marvel's Avengers - The Definitive Edition, que ahora sí abandonará el catálogo.

La lista se complementa con atractivos juegos como Borderlands: The Handsome Collection, Saints Row: Gat out of Hell, Raiden V Director’s Cut y más.

Los juegos desaparecerán de PlayStation Plus a mediados de julio, así que todavía tienen unas semanas para disfrutarlos. Abajo puedes conocer la lista completa:

Saints Row: Gat out of Hell

Stray

Rogue Stormers

Marvel's Avengers - Definitive Edition

BioShock Remastered

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite: The Complete Edition

Borderlands: The Handsome Collection

Fluster Cluck

Raiden V Director’s Cut

Por si te lo perdiste: Exclusivos de PlayStation han sido un gran éxito en PS Plus, ¿habrá estrenos de día 1?

En este enlace encontrarás más noticias sobre PlayStation Plus.

Video relacionado: PlayStation debe cambiar o morir

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente