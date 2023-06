Final Fantasy XVI consigue importante logro de ventas, pero se quedó atrás de FF XV

Desde su nacimiento en la década de 1990, Final Fantasy se convirtió en una de las franquicias japonesas de rol más importantes de la industria del gaming. La semana pasada debutó oficialmente la decimosexta entrega principal con gran éxito a su alrededor, aunque fue incapaz de superar el lanzamiento de la entrega anterior.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Square Enix confirmó que Final Fantasy XVI logró despachar 3 millones de unidades en todo el mundo en formato digital y físico desde su estreno oficial. Así pues, logró esta impresionante hazaña en aproximadamente 6 días.

Si bien es un buen inicio, la nueva entrega de la franquicia de rol fue incapaz de igualar a Final Fantasy XV, que vendió 5 millones de copias en todo el mundo en su estreno en 2016. Por otra parte, está cerca de alcanzar lo hecho por Final Fantasy VII Remake, que despachó 3.5 millones de unidades en 10 días.

¿Acaso la aventura de Clive es un fracaso? En lo absoluto. Si bien es un misterio las copias que necesita vender para considerarse un éxito rotundo ante los ojos de Square Enix, es innegable que tuvo un estreno fuerte. Y sí, el contexto es muy importante para entender el panorama completo.

Debemos recordar que FF XVI es un exclusivo de PlayStation 5, aunque se prevé que eventualmente llegue a PC. De esta manera, FF XV logró vender 5 millones de unidades en su lanzamiento en PlayStation 4 y Xbox One. En una línea similar, Final Fantasy VII Remake debutó primero en PS4, una plataforma con una base instalada notoriamente más grande que la del hardware next-gen de Sony.

