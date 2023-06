Bobby Kotick creía que Switch fracasaría; se arrepiente de no llevar Call of Duty al sistema

Bobby Kotick, jefe de Activision Blizzard, pensaba que Nintendo Switch iba a ser un fracaso. Así lo reveló el directivo durante la audiencia de hoy con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC). Kotick aceptó que al final se equivocó, por lo que está arrepentido de no haber llevado Call of Duty a la consola híbrida.

Bobby Kotick lamenta no haber apoyado más a Nintendo Switch

Kotick dudó de la estrategia de Nintendo al ver el prototipo de Switch. Desde su perspectiva, la compañía estaba intentando hacer algo muy ambicioso, así que pensó que fracasaría con su sistema híbrido. El directivo insinuó que, en parte debido a esto, Call of Duty no está en la consola.

“Hice un mal juicio”, afirmó el directivo ante la FTC. Posteriormente, se mostró arrepentido de no haberle dado más apoyo al sistema. Asimismo, cree que perdió una gran oportunidad al no llevar Call of Duty a Switch, pues la consolas es inmensamente popular.

“Es probablemente el segundo sistema de videojuegos más grande de todos los tiempos”, añadió el jefe de Activision Blizzard.

Como sabes, Xbox se comprometió a llevar la popular franquicia bélica a Switch y a posteriores sistemas de Nintendo con paridad de contenido y prestaciones técnicas. Sin embargo, aún falta que importantes reguladores den su veredicto final sobre la compra de Activision Blizzard.

