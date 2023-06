Un exclusivo de Xbox podría llegar pronto a PlayStation, según nuevas pistas

En los últimos años, hemos visto como títulos exclusivos llegan a otras plataformas después de su lanzamiento original. Es una práctica muy común en la actualidad, aunque igual de controversial. Sacamos esto a colación porque nuevas pistas sugieren que uno de los títulos que debutaron para Xbox y PC durante el año pasado finalmente podría llegar a PlayStation.

Hablamos de Scorn, el videojuego de terror desarrollado por Ebb Software. Desde su trailer de revelación, llamó la atención de propios y extraños gracias a su pintoresca dirección de arte inspirada en las obras de H.R. Giger. Ciertamente, el apartado audiovisual es el pilar más sólido de la experiencia.

Si bien es difícil saber con certeza si llegará a las plataformas de Sony en los meses venideros, nuevas pistas así lo sugieren.

Lo que pasa es que la cuenta oficial de Scorn está muy ocupada desde hace un puñado de días. En específico, empezó a compartir mensajes crípticos. Como era de esperar, los fanáticos se pusieron manos a la obra para encontrar el significado detrás de las pistas, y llegaron a una conclusión interesante.

En uno de los tweets se alcanza a leer la frase “3 bordes se encuentran, se entrelazan”, lo que parece insinuar un triángulo. En un video, se reproduce un mensaje en código Morse, cuya traducción es círculo. Finalmente, la tercera publicación dice: “soy variable, misteriosa y desconocida. Dejo mi marca, que muestra un tesoro”. Esta frase parece hacer referencia a una X.

De esta manera, la comunidad llegó a la conclusión de que las respuestas a los acertijos son los símbolos de PlayStation: triángulo, círculo y x. Hace escasas horas se publicó la cuarta pista, y la comunidad se puso manos a la obra para dar con el significado.

In shadows cast and darkness deep,

A shape emerges from secrets to keep.



Three edges meet, they intertwine,

Within their grasp, sorrow does entwine.