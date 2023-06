Octane, el campeón mundial de Call of Duty, se retira después de 8 años de carrera

Nos llega una noticia interesante para todos los seguidores de Call of Duty, ya que se acaba de abrir una vacante para un equipo de la Call of Duty League, ya que el campeón mundial, Octane, acaba de confirmar recientemente su retiro de la competencia.

Es momento de decir adiós para el jugador

Como seguramente sabrás, la carrera de este gamer comenzó en 2015 con Call of Duty: Advanced Warfare, donde fue fundamental para marcar el comienzo de una nueva generación de profesionales de la franquicia.

Han pasado 8 años desde entonces y ahora el también conocido como The Human Turret ha decidido dejar el control de forma profesional, por lo que compartió un video donde expresa su sentir a todos los seguidores.

Aquí lo puedes ver:

“Siento que he marcado cada casilla, al menos para mí, siento que he tenido una carrera bastante exitosa. He evolucionado como jugador, he evolucionado como compañero de equipo, he hecho todo lo posible bajo el sol en lo que respecta a CoD competitivo, y es hora de dejarlo”, dijo Octane.

Como pudiste observar, Octane quiso confirmar que ha terminado como un jugador profesional de Call of Duty, todo ello mientras se sentó frente a la cámara y agradeció a sus fans en un video de alrededor de 8 minutos.

Video relacionado: Nintendo Direct de junio: Resumen de noticias



Cabe mencionar que la impresionante carrera del profesional de esports incluye 10 títulos, incluido el Campeonato CDL 2022 con Los Angeles Thieves. Además, ganó varios premios MVP, como el del CWL Anaheim Open en 2017 y fue parte del Equipo del año de CDL SCUF en 2020, entre otros logros.

¿Qué te parece todo lo hecho por Octane? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente