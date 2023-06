The Last of Us: Part II y Horizon Forbidden West costaron una millonada; Sony revela por accidente los presupuestos

Para nadie es secreto que desarrollar videojuegos es una labor cada vez más complicada y, sobre todo, costosa. Esta es una realidad particularmente veraz en el mercado de los títulos AAA. Con esto en mente, es fácil asumir que los exclusivos de PlayStation, que son famosos por sus altos niveles de producción, costaron mucho dinero.

Como parte del juicio que celebran la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y Microsoft por la adquisición de Activision Blizzard, Sony presentó nuevas pruebas. En uno de los documentos, sin embargo, cometió un error y censuró de manera deficiente información confidencial.

Horizon Forbidden West y The Last of Us: Part II fueron muy costosos

Gracias a este curioso desliz, salió a luz el presupuesto con el que contaron 2 de los últimos exclusivos más importantes de PlayStation: The Last of Us: Part II y Horizon Forbidden West. Sin duda, son cifras sorprendentes.

De acuerdo con el documento, Horizon Forbidden West, el más reciente videojuego de Guerrilla Games, costó la frívola cantidad de $212 MDD. El desarrollo empezó en 2017 y se extendió por 5 años hasta el lanzamiento en 2022. En ese lapso, más de 300 empleados de tiempo completo trabajaron en el proyecto.

Por otra parte, The Last of Us: Part II, el controversial título de Naughty Dog, costó la impresionante cantidad de $220 MDD. El desarrollo duró más de 70 meses, alrededor de 6 años. Según el informe, la plantilla llegó hasta 200 empleados de tiempo completo.

En el documento, Sony reconoció que "desarrollar y producir juegos AAA suele costar más de 100 millones de dólares, requiere cientos o miles de desarrolladores y conlleva años [de trabajo]". Vale la pena señalar que las cifras anteriores no contemplan los costos de marketing, los cuales “son muy elevados, incluso para las franquicias establecidas”.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas cifras? ¿Imaginabas que estos títulos eran muy costosos?

