Activision está en contra de servicios como Game Pass; dice que no gana dinero de ellos

Xbox Game Pass ha dado mucho de qué hablar desde su lanzamiento. Algunos lo aman y otros están en contra de consumir videojuegos de esta forma. Alguien que está en el segundo grupo es Bobby Kotick, director general de Activision.

Como parte del juicio entre Activision Blizzard, Microsoft y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Bobby Kotick fue cuestionado sobre Xbox Game Pass. Al hablar al respecto, el directivo dejó claro que no tiene interés en servicios de este tipo; de hecho, siente aversión hacia ellos.

"Tengo una aversión general a la idea de los servicios de suscripción multijuego, tal vez parte de ello sea por estar en Los Ángeles y ver cómo las grandes empresas de medios de comunicación trasladan sus contenidos a estos servicios de streaming por suscripción y los resultados empresariales han sufrido", dijo Kotick.

Kotick no quiere llevar Call of Duty a Xbox Game Pass

En sus declaraciones, Kotick también señaló que no pondría Call of Duty en un servicio de suscripción. Asimismo, apuntó que Activision no está generando ganancias de servicios como Xbox Game Pass.

Cabe mencionar que, en caso de que se concrete la compra de Activision por parte de Xbox, Kotick no decidirá si los juegos de la compañía llegan a Xbox Game Pass o no. Así pues, esta opinión no tendrá impacto en lo que sucederá con Call of Duty y otras franquicias si es que Activision se vuelve parte de la red de compañías de Microsoft.

