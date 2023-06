Directivo de PlayStation define como "mal negocio" la compra de Activision Blizzard

Las audiencias del caso Activision Blizzard siguen arrojando información importante que al final servirá para que las autoridades decidan si se aplica la orden judicial preliminar que pide la FTC o se rechaza. Esto es una situación de todo o nada para Microsoft en su intento de fusión y el mayor opositor, Sony | PlayStation es el protagonista de esta nota por una prueba que reafirma que el pensar de la compañía es otro en privado.

Video: La FTC demanda a Xbox: ¿se cae la compra de Activision Blizzard?

Parte del material con el que se trabaja en el caso Activision Blizzard proviene de correos electrónicos donde directivos han tratado el tema. Hoy, tocó el turno de desvelar una comunicación del 19 y 20 de enero de 2022 entre Jim Ryan, jefe de PlayStation, y Christopher Deering, en ese entonces presidente de Sony Interactive Entertainment Europe. De inicio, Jim Ryan comunica a Deering que no piensa que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft resulte en una exclusividad de Call of Duty, además de señalar sus reuniones con Phil Spencer y Bobby Kotick para asegurar que la franquicia siga en PlayStation.

here's the bombshell Jim Ryan email about Xbox exclusivity with Chris Deering, who says Microsoft would have been better off announcing an electric car than buying Activision🙃 More about the email here: https://t.co/733gxlp9ca pic.twitter.com/cUvV0Ywhmy