Uno de los mejores entrenadores de CS:GO está sin trabajo, pero ya quiere escuchar ofertas

Björn “THREAT” Pers, uno de los mejores entrenadores de Counter-Strike, lleva un rato alejado de la escena competitiva, pero eso podría cambiar pronto. Lo decimos puesto que el profesional está listo para escuchar ofertas y así regresar a la escena antes del debut de Counter-Strike 2.

En Twitter, THREAT reveló que está listo para regresar al mundo competitivo de Counter-Strike. De hecho, ya ha estado en negociaciones con algunas compañías, pero nada ha trascendido. Dicho esto, su interés por volver es grande, así que quiere que el mundo se entere de que está disponible.

“Como algunas negociaciones con equipos han fracasado y con el próximo lanzamiento de CS2, me gustaría declarar que actualmente soy un agente libre y estoy interesado en entrar de lleno con el equipo adecuado”, señaló THREAT en Twitter.

As a few negotiations with teams have fallen through and with the upcoming release of CS2 I would like to state that I’m currently a free agent and am interested to go all-in given the right team! Retweets appreciated!