"Estamos contentos" Editor responde a Jim Ryan y apoya a Xbox Game Pass

Una de las declaraciones más polémicas de Jim Ryan, presidente de PlayStation, durante la audiencia por el caso Activision Blizzard fue aquella en la que aseguró que a las compañías de videojuegos no les gusta Xbox Game Pass porque consideran que destruye el valor de las obras. Claro está que no se trata de todos los editores y desarrolladores y hoy una compañía respondió a esta polémica asegurando que están encantados con el servicio de Microsoft.

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el editor y desarrollador Bohemia Interactive aseguró que en su caso sí gustan de Xbox Game Pass pues puso en el mercado una opción diferente a los modelos tradicionales de publicación y distribución. En su caso, y de acuerdo con sus palabras, esto ha ayudado mucho al posicionamiento y éxito de su título de zombies DayZ: "¡Hola jugadores! Solo nos gustaría mencionar (sin ninguna razón en particular) que a Bohemia Interactive le gusta mucho Xbox Game Pass. Como desarrollador y editor, lo vemos como una excelente adición y, al mismo tiempo, un disruptor del modelo de tienda de juegos clásico y establecido. Xbox Game Pass es una alternativa que permite que más jugadores formen parte de nuestra comunidad de juegos en DayZ y estamos muy contentos de que exista esta alternativa".

