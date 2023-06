“Parece un juego de PS2”, fans critican la nueva entrega de Avatar: La Leyenda de Aang

Con una historia memorable y personajes pintorescos, Avatar: La Leyenda de Aang se convirtió de inmediato en una de las series de Nickelodeon más queridas por los entusiastas de la animación. Gracias a su popularidad, logró tener bajo su hombro múltiples videojuegos. Un nuevo proyecto se acaba de anunciar oficialmente, pero las reacciones iniciales son mixtas.

Hablamos de Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance, un nuevo juego de acción y aventura desarrollado por Bamtag Games y publicado por Game Mill Entertainment. Debutará para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento de este otoño. Debemos recordar que una filtración reveló la existencia de este proyecto el año pasado.

Los detalles son escasos, pero ya sabemos que los jugadores podrán jugar como Aang, Toph, Katara, Sokka y más personajes. En total habrá 9 disponibles. Es una experiencia de aventura con puzles y combate que se podrá abordar tanto en solitario como en cooperativo (local y online). Se espera que abarque la historia de la serie animada.

A continuación, puedes ver el trailer oficial de Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance cortesía del medio IGN:

Fans critican Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance

A juzgar por el avance, está claro que este nuevo título de Bamtag Games y Game Mill Entertainment dista de ser un proyecto AAA con mucho presupuesto. Si bien el estilo caricaturizado de la serie animada está presente gracias al uso de cel-shading, las animaciones lucen rígidas y poco naturales.

Los fanáticos no dudaron en señalar esos detalles en los comentarios del trailer oficial y en redes sociales. Algunas personas afirman que Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance luce como un juego de la era de PlayStation 2 y aseguran que la franquicia necesita un título AAA.

“Me encantan los gráficos, pero no parece un juego estilizado de 2023. Parece un juego estilizado de la era de PS2. Esos juegos recorrieron un largo camino, y la mayoría pueden imitar estilos 2D a la perfección. Así que estoy un poco decepcionado de que no sea el caso aquí. Aunque todavía se ve bien”, aseguró un fan en Twitter.

“Los modelos de personaje son geniales, lograron capturar el aspecto de la caricatura perfectamente. Pero el resto me recuerda a un juego tipo MMORPG de finales de la década de los 2000”; comentó un usuario. “De alguna manera, esto luce peor que un juego de GameCube”, aseguró otro.

“Esto es tan emocionante, pero al mismo tiempo se ve tan mal. Incluso si fuera sólo para Switch, todavía se ve mal en gráficos, texturas; incluso, algunos de los movimientos parecen básicos. Esperemos que la jugabilidad y la historia sean tan buenas que eclipsen estos elementos”, comentó un jugador.

Por supuesto, aún está por verse si Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance logrará superar las expectativas. Con un poco de suerte, en los meses venideros llegarán nuevos trailers que despejen las dudas y los temores de la comunidad.

Pero cuéntanos, ¿te llamó la atención este proyecto? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Avatar: La Leyenda de Aang.

