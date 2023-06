Mewtwo llegará a Pokémon UNITE, te decimos cuándo lo podrás usar

Pokémon UNITE se mantiene actualizando su catálogo de personajes jugables y ahora se acaba de confirmar que Mewtwo, uno de los legendarios favoritos, llegará al free-to-play a mediados del próximo mes.

Como seguramente recordarás, los desarrolladores del juego agregaron recientemente a Leafeon al elenco de Pokémon UNITE. Sin embargo, es momento de ver hacia adelante y conocer qué es lo que está en camino.

Es debido a esto que los usuarios de Pokémon UNITE tendrán que esperar un par de semanas para utilizar las habilidades de Mewtwo, ya que los responsables del MOBA confirmaron su fecha de llegada.

Aquí la puedes ver:

The Legendary Pokémon Mewtwo is coming to #PokemonUNITE on July 21! #UNITE2ndAnniversary pic.twitter.com/TmpTxebZHP