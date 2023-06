Estudio de Pokémon GO cerrará uno de sus juegos y cancela un proyecto de Marvel

Pokémon GO llevó a Niantic a la cima, por lo que el desarrollador se animó a probar otros proyectos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y ahora la empresa cerrará uno de sus más recientes estrenos y también canceló un proyecto que estaba desarrollando con Marvel.

Por medio de un comunicado, Niantic anunció que pasará por una actualización organizacional. Como parte de esto, la inversión en diferentes proyectos de juegos para móviles se reducirá, lo que se traduce en diferentes cancelaciones y el cierre de su estudio en Los Ángeles.

Como consecuencia, NBA All-World, el juego de basquetbol que debutó a inicios de 2023, dejará de operar y no recibirá más actualizaciones. Por otro lado, Marvel: World of Heroes, juego que fue anunciado en septiembre del año pasado, será cancelado. Además, 230 miembros del estudio perdieron su trabajo.

Video relacionado: Pokemon GO - Tráiler "Together We Raid"

Pero, ¿por qué están realizando estos cambios? Niantic explicó que sus gastos incrementaron a un ritmo más rápido que sus ganancias. Inicialmente esta inversión fue motivada gracias a su éxito durante la pandemia, ahora sus ingresos son similares a los que tenían antes de esta buena racha. Así pues, ahora deben adaptarse a la situación.

“Estamos operando en un entorno de mercado difícil debido a la desaceleración macroeconómica mundial en general, así como a desafíos únicos en los mercados de juegos móviles y RA. En los años transcurridos desde el lanzamiento de Pokémon GO, el mercado de la telefonía móvil se ha saturado y los cambios en la tienda de aplicaciones y en el panorama de la publicidad móvil han dificultado cada vez más el lanzamiento de nuevos juegos para móviles a gran escala”, explicó Niantic.

Cabe mencionar que la prioridad del estudio ahora es dedicarse de lleno en Pokémon GO para asegurar que sea un juego sano y tenga piernas a largo plazo. Asimismo, están trabajando para que Pikmin Bloom, Peridot y Monster Hunter Now sean éxitos comerciales.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Crees que la decisión de Niantic es la correcta? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con la industria de juegos para móviles.

Video relacionado: Monopolio: la nueva guerra entre Xbox y PlayStation

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News