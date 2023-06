El free-to-play de My Hero Academia confirma su ventana de lanzamiento

Nos llegan buenas noticias para todos los fanáticos de My Hero Academia, ya que se acaba de anunciar que el Battle Royale gratuito basado en la franquicia llegará muy pronto a Occidente. Se trata de My Hero Ultra Rumble, el cual está más cerca de lo que crees.

El free-to-play llegará pronto

Como seguramente recordarás, este título fue anunciado por Bandai Namco a principios del año pasado para consolas y PC, por lo que cada vez se conoce más de él y de su inminente llegada a nuestro territorio.

Ahora, sus responsables acaban de confirmar que My Hero Ultra Rumble estará disponible a partir de otoño de este año, por lo que falta muy poco para que los fans de la serie puedan disfrutarlo sin costo alguno.

Aquí puedes ver su trailer inicial:

Como pudiste observar, el juego luce bastante prometedor y permitirá combates para hasta 24 jugadores con personajes del manga y anime, todo ello mientras forman parte de 1 de los 8 equipos compuestos por 3 jugadores.

Además, cada usuario podrá construir equipos de héroes o villanos y luchar en un mapa de ciudad extenso, donde la victoria podrá consistir en rescatar o intimidar a civiles en el campo de batalla.

My Hero Ultra Rumble, el Battle Royale gratuito de My Hero Academia, se lanzará este otoño en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

¿Qué te parece esta propuesta? Cuéntanos en los comentarios.

