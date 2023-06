Blade Runner 2033: Labyrinth será el primer juego desarrollado por Annapurna Interactive

La ciencia ficción y el Cyberpunk no pueden entenderse sin Blade Runner pues el impacto generado por la primera película y lo poco que le ha seguido, incluyendo una secuela, en 4 décadas ha sido suficiente para otorgarle un lugar en el panteón del género. A veces, 2 caminos parecen destinados a encontrarse en algún punto y este será el caso de esta franquicia y uno de los editores independientes de mayor prestigio.

Hoy, Annapurna Interactive celebró su evento de presentación de videojuegos de verano y en él anunció que están listos para dar el paso importante pues ahora además de ser un editor reconocido probarán suerte con un desarrollo interno. De esta iniciativa se desprende Blade Runner 2033: Labyrinth, videojuego en desarrollo que está inspirado en la franquicia de culto que llegará a consolas y PC.

Set between the original film and 2049, BLADE RUNNER 2033: LABYRINTH takes place after the events of the Black Out and asks: what does a Blade Runner do when there are no Replicants left to hunt?



Coming soon to PC and console. Wishlist on Steam now: https://t.co/mYPwD2SXmJ