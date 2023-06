La Temporada 3 de The Witcher ya tiene sus primeras críticas; dicen que la serie puede continuar sin Cavill

La nueva temporada de The Witcher de Netflix está a punto de estrenarse. Muchos se preguntan qué tal estarán los nuevos episodios y, si bien falta un buen rato por conocer la impresión de los fans, ya sabemos qué opino la crítica.

Tomatazos ya hizo su recopilación de críticas de la nueva temporada de The Witcher. Como resultado, la esperada producción tiene 76% de aprobación entre los críticos. Te recordamos que esto quiere decir que 76% de las reseñas que forman parte del Tomatómetro son positivas, no que la serie tenga 76 de calificación promedio.

The Witcher ha sido bien recibida entre la crítica

Video relacionado: CD Projekt RED, tenemos que hablar sobre el nuevo The Witcher...

Pero, ¿qué dicen las críticas? En general son positivas. Entre ellas podemos ver a quienes dicen que la producción ha hecho lo suficiente como para cuando la serie pueda sobrevivir una vez que Henry Cavill la abandone para la próxima temporada.

“The Witcher no tiene miedo de agregar algo extraño, transgresor o perturbador a su mezcla (...) ¿Podrá el show arreglárselas sin Henry Cavill? Será doloroso, pero The Witcher tiene suficiente para que imaginemos la vida sin él”, dijo Jack Seale de The Guardian.

“Es una pena que Cavill no esté presente para ver el programa hasta su conclusión, pero dado lo que establece la Temporada 3 de The Witcher en términos de conflicto creciente, crecimiento y relaciones de buenos personajes y actuaciones fenomenales, todavía hay mucho que vale la pena sintonizar para una cuarta temporada y más allá”, apuntó Carly Lane de Collider.

Henry Cavill dejará de interpretar a Geralt de Rivia

The Witcher también tiene críticas negativas

Ahora bien, ¿qué dicen las críticas negativas? Hay quienes piensan que cae en algunos momentos. Asimismo, otros críticos consideran que se ha vuelto una serie mediocre.

“Tiene un comienzo prometedor, pero el programa de Netflix no puede evitarlo y pronto cae en algunos de los mismos ritmos familiares que resultaron tan frustrantes en el pasado. Eso se debe, en parte, a la rapidez con la que se desmorona la dinámica familiar difusa de Geralt”, apuntó Bradley Russel de Total Film.

“The Witcher todavía es capaz de elevarse cuando quiere. La vergüenza es que hay tantas cosas que ahogan estos momentos, sometiéndolos y sofocándolos. No sería tan duro con el volumen 1 si no me gustara tanto lo que vi en el pasado. Pero lo que ahora está muy claro es que The Witcher no es el mismo programa que era en la temporada 1. Eso se ha ido. Ahora la mediocridad reina, y la pérdida de Cavill aún está por llegar”, dijo James Osborne de The Digital Fix.

¿Qué te pareció lo que dicen los críticos sobre la nueva temporada de The Witcher? ¿Estás emocionado por ver los nuevos episodios? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con The Witcher. Por otro lado, aquí encontrarás toda nuestra cobertura de temas relacionados con Netflix.

Video relacionado: Los peores juegos basados en series y películas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News