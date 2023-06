Insider comparte noticia agridulce sobre Persona 6 y preocupa a fans

ATLUS confirmó desde hace tiempo el desarrollo de Persona 6; sin embargo, no ha dado pistas sobre su revelación. Algunos fans aún tienen la esperanza de que suceda este año, así que un reconocido insider de ATLUS decidió hablar sobre el tema.

Los jugadores saben que pronto se cumplirá el 2.° aniversario desde la confirmación del título. Por lo que MbKKssTBhz5 pidió a la comunidad controlar sus expectativas. Afirmó que ATLUS planeaba revelar la sexta entrega hace tiempo; sin embargo, hubo un cambio de planes. Además, aseguró que el juego será algo diferente respecto a las entregas pasadas, pues está en manos de nuevo personal.

MbKKssTBhz5 afirmó que la nueva entrega será muy diferente en muchos sentidos, ya que nuevos desarrolladores del equipo de Persona están a cargo. Afirmó que parte del personal de Persona 3 Reload también está involucrado, pero que sólo supervisan el proyecto.

Además, reveló que uno de los nombres clave de Persona 6 es Carbon. Otro detalle interesante es que ATLUS supuestamente planeaba revelar el juego hace bastante tiempo, pero que ahora lo hará hasta 2024.

El insider afirmó que el juego se revelará junto con otro spin-off de la saga con nombre clave Asa. En cuanto a sus plataformas de lanzamiento, MbKKssTBhz5 aseguró que por ahora únicamente sabe que Persona 6 llegará a PlayStation 5.

Vale la pena recordar que algunos rumores aseguran que será exclusivo de la consola de Sony, pero no hay nada confirmado. Los detalles que compartió el insider preocuparon a algunos jugadores, quienes temen que el título tarde aún mucho en llegar o que sea tan diferente que afecte a la esencia de la saga.

Si bien la información de MbKKssTBhz5 es extraoficial y debe considerarse un rumor, es importante mencionar que la fuente filtró anteriormente detalles sobre Persona 3 Reload de forma precisa.

