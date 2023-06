Los mejores juegos de la primera mitad de 2023 son de Nintendo y Capcom, según Metacritic

Los días pasan como el agua y, sin darnos cuenta, ya estamos en la segunda mitad del año. Si miramos atrás, descubriremos que en los primeros 6 meses debutaron juegazos que emocionaron a los jugadores; incluso, algunos se perfilan para triunfar en la próxima temporada de premios. Dicho esto, ¿cuáles son los mejores?

Esta semana, el sitio Metacritic compartió la lista de los 20 mejores videojuegos de la primera mitad de 2023. Aunque hay títulos obvios, también hay sorpresas muy interesantes.

La lista contempla los títulos que vieron la luz del día entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente año. Se clasifican según el puntaje promedio por parte de la crítica especializada. Para las propuestas multiplataforma, sólo se tomó en cuenta la versión con la mayor cantidad de reseñas. Por último, se excluyeron compilaciones, paquetes DLC y relanzamientos sencillos.

¿Cuáles son los mejores juegos de 2023 hasta ahora?

Llama la atención que 2 compañías dominan la cima del top. Así es, Nintendo y Capcom ocupan los primeros 4 puestos, mientras que Electronic Arts conquistó el puesto número 5. Square Enix también ocupó lugares privilegiados con 2 proyectos que dieron mucho de qué hablar en sus respectivos estrenos.

Para sorpresa de quizás pocas personas, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom obtuvo un puntaje sólido de 96 y se convirtió en el mejor videojuego de la primera mitad de 2023. Enseguida, Metroid Prime Remastered ocupa el segundo lugar con 94. Resident Evil 4 Remake completa el podio con una calificación de 93, mientras que Street Fighter 6 se coloca en el cuarto lugar con 92 puntos.

A continuación, puedes ver la lista de los mejores juegos de la primera mitad de 2023:

1.- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) ― 96

2.- Metroid Prime Remastered (Switch) ― 94

3.- Resident Evil 4 remake (PS5) ― 93

4.- Street Fighter 6 (PS5) ― 92

5.- Dead Space (PS5) ― 89

6.- Final Fantasy XVI (PS5) ― 88

7.- Theatrhythm Final Bar Line (Switch) ― 87

8.- Hi-Fi Rush (Xbox Series X) ― 87

9.- Diablo IV (PC) ― 87

10.- Star Wars Jedi: Survivor (PS5) ― 85

11.- Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Switch) ― 85

12.- Humanity (PS5) ― 85

13.- A Space For The Unbound (Switch) ― 85

14.- Octopath Traveler II (Switch) ― 84

15.- The Murder of Sonic the Hedgehog (PC) ― 84

16.- Hogwarts Legacy (PS5) ― 84

17.- Cassette Beasts (PC) ― 84

18.- Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Switch) ― 83

19.- Age of Wonders 4 (PC) ― 83

20.- Doomblade (PC) ― 83

Sin duda, los títulos que figuran en el top 20 son muy variados y apelan a toda clase de gustos. Asimismo, hay propuestas de franquicias establecidas y de nuevas IP. Otro detalle interesante que vale la pena señalar es que hay tanto juegos AAA como independientes o de menor escala.

Por supuesto, 2023 está muy lejos de terminar. Con proyectos de alto perfil como Starfield, Marvel’s Spider-Man 2, Baldur's Gate 3, Armored Core VI, Mortal Kombat 1 y más aún por estrenarse, tendremos que esperar para descubrir si esta lista se modifica en los meses venideros. Lo que es seguro es que la carrera por el GOTY será muy reñida.

Pero cuéntanos, ¿cuáles títulos de la lista probaste? ¿Cuál es tu favorito? Déjanos leerte en los comentarios.

