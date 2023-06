Así es The Last Hope, un clon de The Last of Us para Switch que cuesta $1 USD

The Last of Us, uno de los juegos más populares de PlayStation, ya tiene un clon que acaba de llegar a Nintendo Switch. Se trata de The Last Hope - Dead Zone Survival, un título que te resultará extrañamente familiar si ya jugaste la aventura original de Ellie y Joel.

El proyecto de VG Games tiene una clara inspiración en la icónica franquicia de Naughty Dog; sin embargo, está lejos de alcanzar las cuotas de producción y de calidad de la saga de PlayStation. Lo interesante es que, por su debut, The Last Hope - Dead Zone Survival se ofrece a un precio accesible a cualquier bolsillo.

¿Qué ofrece The Last Hope, el clon de The Last of Us?

De acuerdo con sus desarrolladores The Last Hope - Dead Zone Survival es un juego de supervivencia y acción donde exploraremos una ciudad totalmente destruida y llena de zombies. ¿Te suena? El título es protagonizado por un hombre y una niña muy parecidos a Joel y Ellie.

The Last Hope - Dead Zone Survival se ambienta en un mundo postapocalíptico, donde deberemos poner a prueba nuestras habilidades de combate y uso de armas. El juego promete una narrativa y gráficos inmersivos, así como una historia cautivadora.

Por supuesto, el parecido entre The Last Hope - Dead Zone Survival y The Last of Us no pasó desapercibido por los jugadores. Hay quienes creen que el juego para Switch es un clon descarado, pues desde el nombre ya trata de copiar al juego de Naughty Dog.

Por otro lado, jugadores aseguran que VG Games se quiere aprovechar de la fama de The Last of Us y que, por eso, ofrece su juego por sólo $1 USD en el lanzamiento. Abajo puedes ver un trailer del juego clon:

