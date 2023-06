Tras fracaso de Gollum, Daedalic ya no hará más juegos y cancela su otro título de LOTR

Para nadie es un secreto que The Lord of the Rings: Gollum fue un rotundo fracaso y uno de los peores lanzamientos de lo que va del año. Desafortunadamente, el tropiezo del juego afectó severamente a su desarrollador Daedalic Entertainment.

De acuerdo con un reporte reciente, el estudio dejará de desarrollador títulos de forma interna y ahora se enfocará en otras áreas del mercado. Así pues, su otro proyecto de El Señor de los Anillos fue cancelado. Por si fuera poco, el estudio fue impactado por despidos.

Daedalic sufre las consecuencias del fracaso de Gollum

Gracias a GamesWirtschaft (vía Game Developer), Daedalic Entertainment ya no desarrollará juegos de forma interna y se enfocará únicamente en la distribución. El estudio afirmó que se trata de una elección muy complicada que marcará un nuevo comienzo en su historia.

El fracaso de The Lord of the Rings: Gollum también obligó al estudio a despedir a 25 de sus más de 90 empleados. Confirmó que ayudarán a las personas afectadas para que encuentren una nueva oportunidad en la industria.

“Valoramos a todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo y es importante para nosotros que la transición sea lo más fluida posible. Por lo tanto, apoyaremos a nuestros exempleados en la búsqueda de nuevas oportunidades dentro de nuestra red”, afirmó la desarrolladora.

Debido a todo esto, el otro proyecto de El Señor de los Anillos que el estudio tenía en sus manos fue cancelado. Por otro lado, Surviving Deponia seguirá en pie, pues está a cargo de un estudio externo y no se verá afectado por esta situación.

La desarrolladora no comentó nada sobre el futuro de The Lord of the Rings: Gollum. Anteriormente se comprometió a lanzar varias actualizaciones para pulir todo lo posible el título; sin embargo, no está claro si esto sigue en pie.

The Lord of the Rings: Gollum debutó para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Aquí encontrarás más noticias sobre él.

