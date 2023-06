¡Gratis! Juega todos estos títulos para PlayStation, Xbox, Switch y PC el fin de semana

Estamos iniciando un nuevo viernes y, como siempre te decimos, es el mejor momento para compartir la lista actualizada con todos los juegos que podrás probar de forma gratuita. Así que como siempre te decimos, no importa la plataforma que tengas, hay opciones para todos.

Esta semana se lanzó Story of Seasons: A Wonderful Life para consolas y PC. Sin embargo, si ese no es tu tipo de título, no te preocupes, ya que te invitamos a seguir leyendo para conocer todo lo que podrás descargar desde hoy y hasta el próximo domingo 2 de julio.

PlayStation 5 / PlayStation 4

PlayStation Plus

NBA 2K23 ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 4 de julio

Jurassic World Evolution 2 ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 4 de julio

Trek to Yomi ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 4 de julio

Xbox Series X/S - Xbox One

Games With Gold

The Vale: Shadow of the Crown ― Disponible hasta el 15 de julio

Darkwood ― Disponible hasta el 31 de julio

PC

Steam

Tell Me Why ― Disponible hasta el 30 de junio

Meet Your Maker ― Disponible hasta el 2 de julio

ARC Raiders ― Disponible hasta el 2 de julio

Epic Games Store

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos ― Disponible hasta el 6 de julio a las 9:00 AM

Nintendo Switch

Pokémon Stadium ― Disponible en Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Como pudiste observar, será mejor que aproveches el tiempo y comiences a jugar el título que más te interesó de la lista e inicies el fin de semana de la mejor manera.

Sigue informado en LEVEL UP.

