El icónico Game Boy que sobrevivió a la Guerra del Golfo dejó de exhibirse

El Game Boy era una de las cosas más resistentes de la historia del gaming, de eso no hay. Aunque lejos de ser indestructible, era capaz de aguantar caídas y golpes. Como prueba de su durabilidad envidiable, tenemos el icónico ejemplar que sobrevivió a la Guerra del Golfo.

Así es, hablamos del Game Boy que le perteneció al Dr. Stephan Scoggins, quien se desplegó durante la Operación Tormenta del Desierto entre 1990 y 1991. Aunque sufrió quemaduras de consideración durante un bombardeo en la Guerra del Golfo, la consola portátil aguantó el daño y aún enciende; incluso, es posible jugar Tetris en ella.

Tras regresar del conflicto armado, el ejemplar se exhibió en la tienda de Nintendo en Nueva York como un artículo histórico y prueba de la resistencia de la consola. La compañía japonesa le regaló un nuevo Game Boy a Stephan Scoggins en un acto de cortesía.

Desde entonces, el curioso pedazo de hardware chamusqueado se exhibió en la tienda de Nintendo en Nueva York durante más de 30 años. Sólo recibió un reemplazo de pantalla y baterías nuevas. Por desgracia, parece que por fin llegó el momento de la jubilación.

Tanooki Joe, la persona responsable de la cuenta de Twitter VideoGameArt&Tidbits, la cual se especializa en recuperar arte y productos de videojuegos retro, informó que la emblemática consola que sobrevivió a la Guerra del Golfo dejó de exhibirse en la tienda.

