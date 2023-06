Ya encontraron The One Ring, la carta de MTG que vale más de $2 MDD

En los últimos días, toda la comunidad de Magic the Gathering ha estado abriendo sobres de su nueva expansión de El Señor de los Anillos con un solo objetivo: encontrar The One Ring, una carta única que se estima que tendrá un valor de más de $2,000,000 USD. Bueno, pues un afortunado ya lo encontró.

Como cuenta TheGamer, The One Ring fue hallado en Whitby, Canadá. El afortunado fue un sujeto que se mantiene en el anonimato, pero que es un cliente regular de MAXimum Cards and Collectibles, una tienda en la que se abrió el sobre que contenía la carta. Curiosamente, el paquete que resguardaba a The One Ring no fue adquirido en este comercio.

Según reportan, la carta ya fue autentificada por PSA, la principal compañía de evaluación de cartas intercambiables. Aparentemente la carta tiene una calificación Mint 9, lo que quiere decir que está en excelentes condiciones y que tiene pocas imperfecciones.

🚨 First photo’s of The One Ring 🚨 pic.twitter.com/zLI2tFm9Gx — Joe Munns | Collector-in-Chief (@JoeMunnsHK) June 30, 2023

Por ahora, el dueño de The One Ring no ha vendido su preciada carta. Dicho esto, ya está trabajando con un equipo legal para escuchar ofertas.

Se espera que The One Ring se venda por más de $2 MDD

Te recordamos que, originalmente, se estimaba que The One Ring tuviera un valor de $150,000 USD. Esto después de que Cassius March, linebacker de los Chicago Bears de la NFL, ofreciera esa cantidad por la carta que es un coleccionable único en su tipo.

Dicho esto, el precio se terminó disparando exponencialmente con ofertas de $1 MDD que trapidamente se convirtieron en propuestas de $2 MDD. Hasta ahora la oferta máxima es de Germio de Dragones, una tienda de España que ofreció $2.18 MDD y un viaje todo pagado a Valencia por la carta.

Está por verse si estas ofertas se mantienen ahora que The One Ring apareció. Sea cual sea su valor final, de lo que estamos seguros es que se convertirá en una de las cartas más costosas de toda la historia.

