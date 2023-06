Overwatch 2 tendrá una miniserie animada con estilo anime; podrás verla gratis

Aunque Overwatch es una experiencia 100% multijugador con gran énfasis en los modos competitivos, tiene un lore muy interesante que se desarrolló a lo largo de los años en cómics, cortos animados y en eventos especiales dentro del juego. Si bien los planes PvE originales para Overwatch 2 se cancelaron, Blizzard Entertainment aún está comprometida con expandir la narrativa de este universo.

Mientras las primeras misiones de historia llegarán en agosto en un paquete que costará $15 USD, la franquicia le dará la bienvenida muy pronto a GENESIS, una miniserie animada que estará compuesta por 3 episodios. El trailer oficial deja ver el estilo de animación tipo anime y un poco de la trama.

A juzgar por el avance, el show girará en torno de la Crisis Ómnica original, por lo que se situará antes de los acontecimientos del juego. Es posible observar a miembros de la alineación original de Overwatch como Reinhardt, la capitana Ana Amari y Torbjörn. También aparece la Dra. Mina Liao, quien es la creadora de Echo. Al final, se observa lo que parece ser un personaje totalmente nuevo.

El primer episodio, titulado GENESIS – Part One: Dawn, se publicará el próximo jueves 6 de julio a las 10:00 AM en el canal oficial de Overwatch en YouTube. La descripción revela que durará poco más de 5 minutos. Al momento de escribir estas líneas, los 2 capítulos restantes todavía no tienen fecha de estreno.

It was a technological golden age. Until it wasn't.



Introducing GENESIS, an Overwatch mini-series.



Part one of three premieres July 6



▶️ https://t.co/70n9GGgIOx pic.twitter.com/lGeRIaoEfF