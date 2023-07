“Me preocupa Fallout 5”, creador de la saga teme que Bethesda cometa este error

Bethesda revelará tarde o temprano Fallout 5 y cumplirá el sueño de muchos jugadores. Tim Cain, creador de la franquicia, espera con emoción dicho momento, pero también está preocupado por lo que pueda ocurrir.

En un video reciente de su canal de YouTube, el desarrollador se mostró angustiado por el futuro de la saga y lo que les espera a los fans con Fallout 5. El creativo teme que la nueva entrega reduzca ciertos elementos clave de la franquicia o que, incluso, los desaparezca.

Tim Cain teme que Fallout 5 pierda elementos clave

Desde la perspectiva de Cain, existe una posibilidad de que Bethesda se deshaga de ciertas características de la saga para Fallout 5. Su mayor temor es que la nueva entrega se base sólo en perks para los personajes y se quede sin SPECIAL o tenga una versión reducida de este icónico sistema de atributos.

"Me preocupa Fallout 5 directamente. Sí, veo todos los Fallout y veo lo que hacen. Fallout 3 se deshizo de los rasgos, y a mí me gustan mucho los rasgos. Creo que son cosas maravillosas que equilibran la creación de personajes. Luego Fallout 4 se deshizo de las habilidades. Desaparecieron”, afirmó Cain.

Por tal motivo, el creativo no quisiera que Fallout 5 se quede sin más componentes clave de SPECIAL. Cree que esto afectará el sistema general de creación de personajes, lo que le restaría diversión y desafío a toda la experiencia.

“No sé qué está pasando ahí, pero desde luego hay una tendencia a eliminar la elección en la creación del personaje. Y también diré que ahora prefiero los juegos que ofrecen algún tipo de características negativas. Me gustan los defectos, me gustan las debilidades, me gustan los atributos bajos (…) me gusta porque hace que los personajes sean mucho más divertidos y mucho más desafiantes de jugar... y mucho más memorables, añadió Cain.

Por ahora, parece que es muy pronto para hablar de Fallout 5 y de lo que ofrecerá a los jugadores. Pese a esto, es probable que un gran número de fans de la franquicia estén de acuerdo con el desarrollador.

