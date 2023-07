Tramposos en Call of Duty serán trolleados y sufrirán alucinaciones

Los tramposos son una pesadilla en el gaming y pese a los esfuerzos de las compañías por mantenerlos a raya, siempre encuentran la manera de hacerse presentes en las sesiones en línea. Quizás, la solución no esté en la prohibición y el castigo, tal vez lo esté en responderles de la misma manera y eso es lo que sucederá con el entorno en línea de Call of Duty: Modern Warfare II.

Video: Super Mario Bros. Wonder: ¡¡para crecer GRANDOTOTOTE Y FUERTOTOTE!!

Hoy, el área Team Ricochet encargada de la seguridad en línea y el combate a tramposos en Call of Duty (vía VGC) informó sobre su actualización, la cual busca lidiar con estos malos jugadores de una manera peculiar. De inicio, se informó que la estrategia de "arena movediza" o sea aquella que ralentizaba al usuario que hacía trampa ya no se aplicará más pues sí tenía impacto en la experiencia de juego en general, algo que no era justo para los demás jugadores.

#TeamRICOCHET is thrilled to share with the community several updates to RICOCHET including the Hallucination decoy and In-Game Reporting, live in Call of Duty #Warzone and #MWII



RICOCHET Anti-Cheat Report 👉 https://t.co/LdE2ouEvTb pic.twitter.com/j8YLY0kBYD