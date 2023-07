Gratis: están regalando la secuela de una popular saga aclamada por los jugadores

¿No sabes qué jugar este fin de semana? Si es así te tenemos una genial noticia. Por tiempo limitado puedes conseguir una secuela aclamada por la crítica y los jugadores. Nos referimos a Beholder 2, título de Warm Lamp Games que recibió muy buenas reseñas en su estreno.

Para añadirlo gratis a tu colección para PC, sólo tienes que visitar su página en GOG, tienda que sigue con su venta especial de verano. Una vez que lo hagas y reclames el título, podrás disfrutarlo sin DRM cuando quieras. Sólo toma en cuenta que la promoción estará disponible por 72 horas.

Behold! Time for the last giveaway of our Summer Sale!



Grab Beholder 2, free for the next 72 hours – only on GOG: https://t.co/1P0N0Q4wOO@Beholder_Game pic.twitter.com/8FJXArLdUY