Fans de Pokémon salvan diseños tras quiebra de compañía de playeras

La comunidad de Pokémon no se anda con medias tintas y sabe que todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con la franquicia es coleccionable o puede preservarse de una u otra forma. Tal es el caso de la noticia que tenemos hoy y que está relacionada con fans que decidieron que el trabajo de diseño inspirado en la IP no se perdería para siempre.

Video: Del Peor al Mejor: Pokémon

De acuerdo con un reporte de Nintendo Life, un grupo de fans y archivistas de Pokémon se dieron a la tarea de descargar y guardar los más de 500 diseños únicos que se usaron en camisas, playeras y otras prendas de la compañía Original Stitch, misma que anunció hace unos años una colección inspirada en la exitosa franquicia, Lamentablemente, la compañía quebró y advirtió que el cierre de operaciones tendría lugar el 11 de junio por lo que la comunidad puso manos a la obra.

Immediately after the announcement, members in my Discord wrote a script to grab over 500 Pokemon Shirt designs from the website, including the names of the artists that drew them.



It would be such a shame for some of this gorgeous artwork to fall into obscurity. pic.twitter.com/6MarRlpmNg