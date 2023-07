No es un error: Twitter bloquea por completo el acceso a usuarios no registrados

Desde que Elon Musk compró Twitter y asumió el puesto de director general ha implementado varios cambios en la plataforma homónima y muchos de ellos han sido muy controversiales. De hecho, el más reciente bloquea por completo Twitter para millones de personas.

Si eres una de las personas afectadas, debes saber que no se trata de un error por parte tuya, sino que es un cambio implementado intencionalmente por parte de Elon Musk y compañía.

El cambio en cuestión entró en efecto la tarde del viernes 30 de junio de 2023 y gracias a él los usuarios que no están registrados o que no tienen cuenta (con sesión iniciada) no pueden acceder a la plataforma, por lo que no pueden ver tuit, mensaje, imagen o publicación alguna en el sitio.

Imagen: Twitter

Si un usuario no registrado intenta ver algún enlace relacionado con Twitter (usuario, publicación en específico, etcétera), la página lo redireccionará a primero a la pantalla de inicio y luego mostrará una ventana para iniciar sesión o crear una cuenta. En caso de que se niegue, el usuario será redireccionado a la página principal.

¿Por qué Twitter está bloqueando a usuarios no registrados?

Poco después de que los usuarios no registrados se dieran cuenta de que no podían acceder, se alzó la voz contra este nuevo cambio.

Musk no tardó en hablar sobre el tema y confirmó que se trata de un cambio deliberado y no de un bug. No obstante, dejó claro que es una "medida temporal de emergencia", aunque no dio más detalles sobre cuando se eliminará esta medida.

¿La razón? La compañía se ha dado cuenta de que hay "varios cientos de organizaciones (incluso más)" que están robando la información de la plataforma tan "extremadamente y agresivamente" que ha afectado la experiencia de usuario.

¿Cómo ver Twitter sin tener cuenta?

Hasta el momento, la única manera de poder ver los tuits es por medio de tuits incrustados en otros sitios, tal como puedes ver a continuación.

Temporary emergency measure. We were getting data pillaged so much that it was degrading service for normal users! — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

Es importante mencionar que no es la primera vez que Twitter ha implementado medidas para limitar el uso de Twitter a usuarios no registrados, pero esta nueva medida prohibitiva está en otro nivel.

Si se hace el intento de ver los tuits a través del buscador de Google, es posible aún ver lo que usuarios escribieron, pero esta alternativa es sumamente limitada, puesto que sólo se muestran las publicaciones más recientes. Si se busca a través de la herramientas de imágenes en Google, es posible ver la previsualización de la imagen en sí, pero no el texto que la acompaña y no ofrece el enlace para poder incrustarlo en otro sitio y así hacer posible su visualización.

¿Qué opinas del nuevo cambio temporal de Twitter? Cuéntanos en los comentarios.

