PewDiePie se alejará de YouTube indefinidamente por una buena razón

A pesar de ser el segundo youtuber con más suscriptores y contar con un altísimo nivel de popularidad, la leyenda Felix Kjellberg, mejor conocido como PewDiePie, dirá adiós a YouTube por una buena razón.

El creador de contenido se hizo famoso en la plataforma de videos en la década pasada gracias a sus gameplays de videojuegos como Minecraft, Five Nights at Freddy's y Slender. Si bien en los últimos meses ya no subía videos con la misma frecuencia, PewDiePie continuaba entreteniendo a sus más de 111 millones de suscriptores con videos semanales.

El contenido de los videos también era algo diferente, puesto que era más frecuente ver videos de sus experiencias con su esposa Marzia "CutiePieMarzia" Kjellberg en Japón, luego de que ambos se mudaran al país asiático para hacer su vida allá.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 25 de 2023

¿Por qué PewDiePie dejará YouTube?

Como parte de esta nueva etapa en sus vida, el matrimonio Kjellberg tenía planeado tener un hijo y a inicios de 2023 confirmaron que se convertirían en padres. El nacimiento del primogénito de la pareja se avecina, razón por la cual PewDiePie dijo adiós a YouTube.

Parece que o Forsetes e o Sath gostam bastante do Homem de Ferro A photo posted by Level Up (@levelup) on Jun 30, 2015 at 7:39am PDT

Lo leíste bien, el creador de contenido se alejará de la plataforma para pasar tiempo con su familia, puesto que el rol de padre es muy demandante y quiere disfrutarlo al máximo, aparte de que ciertamente no tiene necesidad de hacer videos diarios o semanales.

"Está muy cerca... estoy cerca de convertirme en papá. Estoy muy muy muy emocionado. No sé como va a ser", comentó Kjellberg. "No sé si voy a tener tiempo de hacer videos, será un caos... no sé".

Por si te lo perdiste: bannearon misteriosamente a PewDiePie de Twitch.

Parece que o Forsetes e o Sath gostam bastante do Homem de Ferro A photo posted by Level Up (@levelup) on Jun 30, 2015 at 7:39am PDT

Kjellberg no mencionó durante cuanto tiempo se ausentará, pero dejó ver que será una despedida temporal, algo que los fans celebraron deseándole lo mejor.

"Pero imagino que no voy a subir videos en un tiempo. Sólo quiero decirles 'gracias' por todo el apoyo en estos vlogs, estamos muy felices de que les hayan gustado y pudiéramos compartirles un poco de nuestras vidas aquí, pero por ahora creemos que nos tomaremos un descanso hasta que regresemos otra vez y sólo quería hacérselo saber. Gracias".

Es importante mencionar que 1 día después del anuncio, PewDiePie subió un nuevo video. Esto no quiere decir que la despedida no haya sido en serio, sino que más bien el creador de contenido ya tenía preparado este video y simplemente lo publicó antes del descanso que se tomará.

¿Qué opinas de las palabras de despedida de PewDiePie? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con PewDiePie si visitas esta página.

Video relacionado: Streamers que CASI ARRUINAN sus carreras

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News