Pokémon Concierge, el stop motion de Netflix, ya tiene ventana de estreno

A inicios de 2023, The Pokémon Company anunció una nueva producción en colaboración con Netflix, Pokémon Concierge. En los últimos meses no hubo noticias sobre el proyecto, pero hoy por fin se reveló un nuevo trailer, la ventana de estreno y más detalles.

Como parte de la Anime Expo 2023, la división de anime de la compañía aprovechó para compartir más información sobre Haru y su aventura tropical en Pokémon Concierge.

Tal como el nombre lo indica, Haru hará las veces de conserje en el resort de una isla a la que acaba de llegar. En un nuevo avance, se dio a conocer que el personaje principal cobrará vida gracias a la actriz Non, conocida por participar en la serie live-action de NHK Amachan, aparte de haberle dado su voz a Otaka en el anime Onihei.

En el nuevo trailer es posible ver a Haru en la recepción y es posible ver también a Lampent y Psyduck.

