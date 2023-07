Final Fantasy XVI provoca que el PS5 se sobrecaliente y apague, según reportes de fans

Final Fantasy XVI debutó hace unos días y, en general, cumplió con las altas expectativas de muchos fanáticos. Lamentablemente, parece que uno de los problemas presentes en el demo gratuito aún persiste en la versión final y ya hizo que la comunidad se rascara la cabeza.

Como te platicamos, los fanáticos reportaron antes del lanzamiento oficial que la demostración gratuita del JRPG de Square Enix provocaba que las consolas PlayStation 5 se sobrecalentaran y apareciera un mensaje que para la acción de tajo. Múltiples usuarios informaron de problemas similares, sobre todo en una sección específica del juego.

Video relacionado: Final Fantasy XVI es material para ser un gran candidato a GOTY

Aunque parece que es un problema esporádico que sólo algunos fanáticos experimentan en sus sesiones de juego, los reportes persisten y son muchos los usuarios que indican que Final Fantasy XVI provoca que la consola next-gen de Sony se sobrecaliente y apague.

Nota: es posible que la imagen adjunta en una de las publicaciones incluya spoilers de uno de los jefes del juego.

“Experimenté el primer apagado por sobrecalentamiento de mi PS5 desde el día de lanzamiento mientras jugaba Final Fantasy XVI. Sucedió durante esta escena. Algunos otros experimentaron el mismo problema. Aparentemente, sólo afecta el Modo Calidad”; afirmó un usuario en Twitter.

“Me pasó hoy exactamente en el mismo lugar, 3 veces. Así que volví a instalar el juego y dejé que el PS5 reposara durante aproximadamente 1 hora. Funcionó (…) Nunca tuve este problema con cualquier otro juego y nunca antes había recibido un mensaje de sobrecalentamiento”, señaló otra persona en reddit .“Esto me pasó hoy en la misma escena, así que cambié al Modo Rendimiento sólo para estar seguro” indicó otro jugador.

Ciertamente, parece que estos problemas se manifiestan con mayor regularidad en un punto específico del juego mientras se utiliza el Modo Calidad, que aumenta la resolución y presenta un límite de 30 fps. Muchos usuarios afirmaron que sus consolas PlayStation 5 están limpias y en un lugar con ventilación.

Experienced first ever overheat shutdown for my launch day PS5 while playing #finalfantasyxvi - happened during this cutscene. Few others experienced the same issue https://t.co/2J88S78Qej Apparently only Graphics mode affected @SquareEnix pic.twitter.com/kRlokl5gHF

I’m playing a game that isn’t out yet, where a boss fight made my PS5 overheat so much that it just turned off completely at the end of the fight. So if you guys plan on buying any new games in the near future for a day 1 PS5 make sure you clean it out thoroughly. 😂