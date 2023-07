Fans están decepcionados por la falta de noticias sobre Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4

Como uno de los mangas y animes más exitosos de la historia, Dragon Ball Z tiene un montón de juegos a sus espaldas. Si bien la mayoría de las propuestas son mediocres o decentes, la saga Budokai Tenkaichi sobresalió por su jugabilidad divertida y roster diverso. Ya sabemos que una nueva entrega está en camino, pero la falta de noticias ya agotó la paciencia de la comunidad.

A inicios de marzo, Bandai Namco reveló que la subfranquicia de videojuegos de lucha va a regresar con una nueva entrega. En aquel momento, sólo compartió un teaser donde Goku se transforma en Super Saiyajin Blue, lo que sugiere que el título abarcará los acontecimientos de Dragon Ball Super.

Por desgracia, ese genial pero breve avance es lo único que compartió la compañía en los últimos meses. El proyecto todavía no tiene nombre oficial, por lo que los fans se refieren a él como Budokai Tenkaichi 4. Parecía que este fin de semana iba a haber novedades, pero la decepción golpeó a la puerta.

El pasado 1 de julio tuvo lugar el Bandai Namco Entertainment Summer Showcase 2023, un evento donde la compañía japonesa compartió noticias de sus juegos. Ese fue el escenario ideal para conocer a los nuevos personajes de Naruto y Boruto, así como ver el primer trailer del nuevo juego de Jujutsu Kaisen.

A pesar de las esperanzas de los fanáticos, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 brilló por su ausencia en el escaparate. Los fanáticos rápidamente se movilizaron para expresar su descontento y decepción en redes sociales y foros. Si bien hubo quienes se lo tomaron con humor y compartieron memes, algunos jugadores realmente estaban enojados.

“Este fue el peor Anime Expo. Saben que esperamos pacientemente noticias adicionales sobre Budokai Tenkaichi. Ya pasaron 4 meses desde el anuncio y desde entonces nada. Entiendo que está en desarrollo temprano, pero al menos deberían mostrar un avance”, comentó un fan molesto.

“Desperdicié 5 horas sólo para obtener más información sobre un juego que se anunció hace un mes en lugar de un título que todo el mundo espera”, aseguró otra persona en Twitter.

wasted 5 hours watching this just to get more info on a game that was announced a month ago over a game that THE WORLD is waiting for