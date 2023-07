Faker lleva tiempo jugando lesionado y cree que eso ha afectado su desempeño

Si crees que Faker, mid laner de T1 y una de las leyendas más grandes de League of Legends, lleva un rato sin jugar al 100% es probable que tengas razón. Recientemente el profesional reveló que desde hace tiempo carga una lesión que ha afectado su desempeño.

Como cuenta DotEsports, al final del encuentro entre Nongshim RedForce y T1, Faker confesó que lleva tiempo con una lesión en su brazo que ha afectado el desempeño. El mid laner no compartió muchos detalles sobre el tipo de lesión que está cargando, únicamente apuntando que está recibiendo tratamiento para curarse lo más pronto posible.

Según Faker no se ha estado sintiendo completamente bien desde que T1 enfrentó a BRIO el pasado 17 de junio. Así pues, lleva aproximadamente 2 semanas con dolor en el brazo. Durante este tiempo su equipo lleva un récord de 4-1, mientras que su desempeño individual presentó una disminución marginal (su KDA fue de 3.4, mientras que su promedio de la temporada ha sido 3.5).

In the press conference:@Faker: I haven't been feeling well recently. I believe my performance since the BRION match may have been impacted because of this [...]



I am under treatment and in talks with the team. #LCK pic.twitter.com/Z4iUsoSOSS