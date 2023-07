¿El fin? Excreativos de Rare creen que Banjo-Kazooie nunca regresará

Si hablamos de joyas del Nintendo 64, es una obligación mencionar a Banjo-Kazooie, el excelente plataformero de Rare que debutó en aquel lejano 1998. Lamentablemente, la franquicia permanece en un letargo sin fin desde el lanzamiento del controversial Nuts & Bolts en 2008, y todo parece indicar que la situación permanecerá igual.

¿Acaso la serie regresará con un remake, remaster o una tercera entrega? Según excreativos de Rare, se antoja muy difícil que alguno de esos escenarios ocurra.

En una entrevista con el portal VGC como parte de la celebración del 25.° aniversario de la franquicia, el programador principal Chris Sutherland, el diseñador de personajes Steven Mayles y el compositor Grant Kirkhope hablaron largo y tendido sobre su participación en los títulos de plataformas.

En un momento de la conversación, se les cuestionó a los creativos si consideran que Banjo-Kazooie podría regresar de alguna forma, ya sea con una tercera entrega o un remaster de los títulos clásicos de Nintendo 64. Por desgracia, sus respuestas fueron poco alentadoras.

El futuro es incierto para Banjo-Kazooie, y excreativos de Rare son pesimistas

Steven Mayles considera que Gregg Mayles, actual director creativo en Rare, prefiere crear nuevas experiencias. “No le gusta mirar hacía atrás y pisar terreno antiguo, así que no creo que alguna vez se haya molestado en hacer cualquier otra cosa con la franquicia”, indicó el exdiseñador de personajes.

Grant Kirkhope se muestra pesimista e insinúa que la fanaticada de Banjo.Kazooie, a pesar de ser fiel y muy apasionada, no es demasiado grande. Eso sí, cree que podría haber un nuevo título si Rare encuentra al equipo correcto que pueda replicar el estilo y humor de las propuestas clásicas.

“Siento que tendrías que tener un equipo con el humor que teníamos en ese entonces, y eso es difícil de replicar. Considero que Rare estaría abierto si encontrara el equipo adecuado, pero siento que no existe. Además, tampoco estoy convencido de que la audiencia esté ahí”, comentó el compositor.

Chris Sutherland se mostró más optimista que sus colegas, y espera que en algún momento alguien se atreva a realizar una secuela o un nuevo título de la famosa franquicia.

Aunque Banjo-Kazooie está perdido en el limbo, en años recientes emocionó a los fanáticos con cameos y relanzamientos de títulos clásicos. Por ejemplo, los personajes principales llegaron a Super Smash Bros. Ultimate como luchadores invitados, mientras que el primer título llegó al servicio Nintendo Switch Online a inicios de 2022. Con un poco de suerte, la IP de Rare y Microsoft revivirá en algún momento.

