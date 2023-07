Banean a comerciantes de skins de CS:GO y objetos con valor millonario se esfumaron

Counter-Strike: Global Offensive es uno de los juegos competitivos más famosos de la historia, pero tiene otra interesante faceta. Resulta que detrás de sus intensas competencias, también hay un mercado de skins que llega a tener intercambios con un valor ridículamente alto.

Como puedes imaginar, el intercambio de productos tan valiosos en un sistema poco regulado atrae a individuos con negras intenciones. En los últimos años, diferentes personas han utilizado las skins de Counter-Strike para lavar dinero de criptomonedas. De hecho, recientemente surgió un reportaje que reveló que varios comerciantes de skins están haciendo lavado de dinero para CSGORoll, un sitio de apuestas.

Poco después de que se reveló esta información, Valve banneó a 40 comerciantes de skins para Counter-Strrike: Global Offensive. Por el momento, la compañía ha dicho poco al respecto, por lo que se desconoce si está ligado con el caso de lavado de dinero. Dicho esto, parece que ya desaparecieron todas las cuentas de los supuestos implicados.

Potentially tens of millions of dollars in CS skins are being banned right now, as anyone who sold skins through gambling sites may be at risk. Many top traders tied to gambling are selling their assets



Gotta wait and see the total amounts banned once the dust all settles pic.twitter.com/ZW5aVrndUR