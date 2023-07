Destiny 2: ¿por qué Sloane regresó en Temporada de las Profundidades? Bungie nos cuenta

Season of the Deep, o mejor conocida en español como Temporada de las Profundidades, se está perfilando para volverse uno de los eventos más importantes dentro de la narrativa de Destiny 2. Uno de los factores que apuntan a esa dirección es el regreso de Sloane, quien estaba desaparecida y muchos temían que podría estar muerta. Pero, ¿por qué regreso? Bungie ya nos lo explicó.

Recientemente en LEVEL UP tuvimos la oportunidad de participar en una mesa redonda con Bungie para hablar sobre la narrativa de Temporada de las Profundidades. Ahí les preguntamos a sus creativos sobre el regreso de Sloane y la razón por la que decidieron que fuera un personaje central en uno de los eventos más importantes de Destiny 2.

De acuerdo con Nikko Stevens, diseñador narrativo de Bungie, originalmente no tenían a Sloane como parte de sus planes para Temporada de las Profundidades. Dicho esto, una vez que decidieron que los Guardianes volverían a Titan se dieron cuenta de que tenían que traerla de vuelta. Después de todo, era necesario explicar qué le había sucedido.

"Sí, creo que un punto interesante aquí es que originalmente Sloane no iba a ser un foco principal de la temporada, cuando estábamos ideando [Temporada de las Profundidades], Sloane ni siquiera estaba en discusión. Pero una vez que surgió Titán, recuerdo que Tom [Farnsworth], Robert [Brookes], Raph [Ahad] y yo tuvimos algunas conversaciones tempranas sobre la narrativa de la [Temporada de las Profundidades]. Y recuerdo que Robert y yo insistimos mucho en traer de vuelta a Sloane. Porque pensamos que, si íbamos a Titán, teníamos que contar qué le había pasado a ella, ya que estaba allí. No podíamos simplemente decir que murió y dejar esa historia así”, dijo Stevens.

Bungie ve mucho potencial en Sloane

Cabe mencionar que Bungie también vio mucho potencial en la historia de Sloane puesto que les serviría como un vehículo para contar lo que sucedió en Titán. No solo esto, puesto que también resultó ser el personaje perfecto para servir como intermediario entre Ahsa y Vanguardia.

“Creíamos que Sloane tenía mucho más en su narrativa, que tenía una historia que contar y sería un buen medio para transmitir todo lo que sucedió en Titán. Y especialmente cuando empezamos a trabajar en Ahsa, supimos que necesitábamos a alguien como intermediario entre Ahsa y Vanguardia. No solo porque, ya sabes, aparece un gigantesco gusano ballena espacial y es probable que Vanguardia esté un poco escéptica de lo que tenga que decir. Sino también porque brinda esta conexión humana que nos permite personalizar la experiencia de Ahsa de una manera que el público pueda entender y captar también”, explicó Stevens.

Sloane volvió a Destiny 2 como un personaje cambiado

Como parte de la entrevista, Robert Brookes, diseñador narrativo de Bungie, nos explicó que Sloane no regresó como el mismo personaje que conocimos en Destiny 2. Después de todo, mucho le ha sucedido en los últimos años, lo que significa una evolución importante en su personaje.

Brookes nos contó que con Sloane quieren explorar el tema del trastorno de estrés postraumático (TEPT) para demostrar el impacto que tuvieron los hechos en Titán sobre ella. Asimismo, también tendrá un cambio visual importante para reflejar su transformación parcial en Poseído.

“No quería simplemente traer de vuelta al mismo personaje que teníamos en la campaña original de Destiny 2, quería encontrar formas de trabajar y desarrollarla como alguien que había cambiado mucho debido a su experiencia, y realmente tener la oportunidad de ampliar su personaje más allá de ser simplemente ‘la Subcomandante’. Quería darle más matices, más profundidad y más oportunidades para contar diferentes tipos de historias con ella en caso de que decidamos usarla más adelante. Y creo que darle esa conexión con los Poseídos y ese cambio visual era algo muy importante para mí, para hacer justicia a su personaje y aprovechar las posibilidades que había para un personaje como ella, que había estado más en el papel y en la página que en la pantalla, y traer eso de vuelta a la superficie”, nos contó Brookes.

La Temporada de las Profundidades quiere explorar muchos temas

Por último, Stevens apuntó que el regreso de Sloane también es importante porque reflejará algunos de los temas que quieren explorar en Temporada de las Profundidades. Asimismo cree que está ligada profundamente con la lucha contra El Testigo por una buena razón.

“A lo largo de este año y en el futuro, hemos estado contando la historia de cómo los individuos pueden ser héroes, cómo pueden cambiar el rumbo de una situación. Lo importante es que cuando todos se unen en un frente unificado, así es como se logra un cambio real, así es como se convierte la esperanza en algo real. Y creo que lo que queríamos representar era este personaje que fue víctima en cierto sentido del primer ataque real de El Testigo, y ahora está volviendo para unirse nuevamente a las filas y ser una de las personas que lidera la carga contra El Testigo con la información que nos trae, con las capacidades que nos aporta y permitiéndonos dar otro paso hacia adelante para derrotar a El Testigo”, finalizó.

