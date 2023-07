“Dejen de enviar mensajes”, actriz niega su participación en Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI se perfila para ser uno de los lanzamientos más importantes de la última década. Ante la ausencia de novedades de carácter oficial, los fanáticos e insiders han hecho su mejor esfuerzo para recolectar las piezas y poco a poco armar el rompecabezas. Así pues, la comunidad creyó dar con la identidad de la actriz que interpreta a la supuesta protagonista.

En septiembre de 2022, Rockstar Games sufrió una filtración masiva que reveló material inédito de GTA VI. Los videos y las imágenes mostraban a 2 personajes jugables: Lucia y Jason. Este hallazgo coincide con reportes anteriores que indicaban que el juego tendría 2 protagonistas, uno femenino y otro masculino.

Aunque el estudio reconoció la filtración, aún está por verse si el material que salió a la luz representa el producto final. Se desconoce quién es el actor y la actriz que interpretan a los protagonistas, aunque la comunidad ya tiene nombres en el pizarrón. ¿Acaso tienen razón?

En los últimos días, los fanáticos empezaron a teorizar y afirmar que la actriz Leslie Lluvet, quien interpretó a Zenya en Far Cry 6 de Ubisoft, es la persona encargada de dar vida a Lucia en Grand Theft Auto VI. El principal argumento es que se parece físicamente al personaje del videojuego.

Este rumor ganó fuerza y llegó hasta la actriz, quien rápidamente negó su participación en el videojuego de Rockstar Games. En una historia de Instagram, declaró que las personas le empezaron a “bombardear” con mensajes en los que afirmaban que ella era la persona detrás de Lucia. Allí mismo aseguró que ella no interpreta al personaje y pidió a la comunidad que le dejen de enviar comentarios.

“Me bombardean con mensajes sobre el nuevo juego de Grand Theft Auto. Yo no soy Lucia. Soy Zenya de Far Fary 6. Dejen de enviar mensajes”, aseguró Leslie Lluvet en su cuenta de Instagram.

I guess that grand theft auto 6 female protagonist 'Lucia' is Leslie Lluvet, she looks like lucia, sounds like her, she's latin and she has history of video games and voice over. pic.twitter.com/6Iwxtw7BeM