“Pelearé”, xQc acepta desafío de El Rubius para boxear en La Velada del Año IV

La Velada del Año III nos dejó momentos emocionantes, como cuando Rubén Doblas Gundersen, mejor conocido como El Rubius, retó de nueva cuenta a Félix “xQc” Lengyel para pelear durante la La Velada del Año IV.

Por si no lo recuerdas, el streamer español desafió al canadiense para boxear este fin de semana; sin embargo, el encuentro no fue posible ya que los creadores de contenido nunca llegaron a un acuerdo. xQc culpó a El Rubius por esto y afirmó que el próximo año estará listo para enfrentarlo en el ring.

Entérate: Ibai vuelve a hacer historia; La Velada del Año III rompe récords de Twitch

Video relacionado: Controles de videojuegos con usos que nunca imaginaste

El Rubius y xQc prometen pelea para La Velada del Año IV

Durante el evento, El Rubius explicó que estaba totalmente dispuesto a pelear con xQc. Por lo que desde hace tiempo le mandó varios mensajes por Discord para pactar los detalles de su encuentro. Sin embargo, el español afirma que el canadiense nunca le respondió y que de cierta forma huyó, así que la pelea no fue posible.

Por tal motivo, El Rubius volvió a desafiar a xQc para la La Velada del Año IV. El streamer canadiense ya está al tanto del reto, así que habló sobre el tema durante una transmisión reciente. Aseguró que está dispuesto a pelear con El Rubius bajo ciertas condiciones. Por otro lado, se mostró un tanto molesto, pues está seguro de que el español nunca le mandó ningún mensaje.

"¿Qué Discord? Creo que nunca lo he tenido en Discord. Nunca he hablado con él en Discord. Chicos, no hay nada. No quiero que ninguno de los 2 salga muy herido. Aceptaré una pelea un poco fuera de lo normal, sobre todo para que no suframos demasiados daños físicos. Pero lucharé contra él", afirmó xQc.

El creador de contenido sugirió que en breve iniciará con su entrenamiento, pues quiere llegar preparado a la pelea. Sin embargo, la realidad es que no hay nada seguro, pues supuestamente los streamers se iban a enfrentar en La Velada del Año III, pero a inicios de año se confirmó la ausencia de xQc.

Dicho esto, existe la posibilidad de que alguno de los creadores de contenido cancele de última hora su participación para el próximo evento.

Por si te lo perdiste: El exitoso streamer Ibai Llanos quiere hacer una Velada en Latinoamérica

En este enlace encontrarás más noticias relacionadas con streamers.

Video relacionado: Grandes fracasos de grandes franquicias

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente