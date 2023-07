Xbox Game Pass te regalará meses de Crunchyroll si cumples esta condición

¿Eres usuario de Xbox Game Pass y te fascina el anime? Si es así, te encantará saber que el popular servicio de Microsoft volverá a regalar meses de Crunchyroll. Xbox quiere celebrar en grande el Mes del anime, así que prepara diversas sorpresas para los próximos días.

Para consentir a sus jugadores, obsequiará suscripciones a Crunchyroll Premium por tiempo limitado. Para obtener este atractivo beneficio sólo es necesario cumplir con algunos requisitos muy simples, así que prepárate para disfrutar tus animes favoritos sin costo adicional.

Los usuarios de Xbox Game Pass recibirán varias sorpresas a lo largo de este mes. Una de ella es una suscripción de 75 días a Crunchyroll Premium sin costo adicional. De esta forma, tendrán acceso a todo el catálogo del servicio de anime y podrán disfrutar sus mejores series sin comerciales.

Esta promoción formará parte de los perks de Xbox Game Pass, así que es necesario contar con una suscripción Ultimate para aprovechar la oferta. Toma en cuenta que el regalo estará disponible a partir del próximo 20 de julio.

Es importante resaltar que sólo se aceptará una oferta por cuenta y que la promoción no será válida para los usuarios que aprovecharon la prueba del año pasado. Por otro lado, si no aprovechaste el regalo de 2022, entonces podrás acceder a la nueva promoción sin importar si eres nuevo usuario o si ya tienes una cuenta en Crunchyroll.

Cabe destacar que el regalo no estará disponible para jugadores de países como Rusia, Cuba, China, Irán, Japón y Sudán. Si cumples con los requisitos, entonces podrán canjear la suscripción de 75 días sin problemas.

Sólo toma nota, pues el regalo desaparecerá de Xbox Game Pass el 20 octubre. Si lo obtienes, tendrás hasta el 27 del mismo mes para canjearlo en Crunchyroll.

