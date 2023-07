Jugador gastó más de $135,000 MXN en una PC gamer para jugar exclusivos de PS5

En meses recientes, Sony dejó claro que una de sus estrategias de cara al futuro es lanzar sus exclusivos más atractivos en PC, aunque los jugadores no deben esperar lanzamientos de día 1. Dicho esto, ahora es una posibilidad que títulos que sólo estaban disponibles en consolas lleguen tarde o temprano a computadoras. ¿Cuál es el mejor lugar para disfrutar los exclusivos de PlayStation?

Actualmente, Days Gone, Returnal, God of War, Horizon Zero Dawn, Marvel’s Spider-Man: Remastered, Sackboy: A Big Adventure, Ratchet & Clank: Rift Apart y el controversial The Last of us Part: 1 son los exclusivos first-part de PlayStation que ya están disponibles para PC.

Por supuesto, el debate sobre si las versiones de consolas son mejores que las de PC y viceversa es muy común en foros y redes sociales. Un fanático, sin embargo, fue más allá e invirtió grandes sumas de dinero para demostrar que los exclusivos de PS5 se disfrutan más en una computadora gamer.

Video relacionado: A 2 años del PlayStation 5

Así luce Marvel’s Spider-Man en una PC gamer de $8000 USD

Tal como cuentan nuestros amigos de Tarreo, el usuario de reddit Edenspawn invirtió alrededor de $8000 USD, más de $135,000 MXN, para armar una PC gamer y disfrutar los títulos de Sony. En un video que se compartió en la publicación, es posible ver que el fan juega Marvel’s Spider-Man con 3 monitores ultra wide. Sin duda, una experiencia muy inmersiva.

El usuario se abstuvo de revelar muchos detalles sobre los componentes de su PC Gamer, pero en la sección de comentarios reveló que tiene una AMD Radeon 7900XT, así como 3 monitores de 65 pulgadas que soportan una resolución de 4K y una tasa de refresco de 120 hz.

En respuesta a una persona en la sección de comentarios, Edenspawn afirmó que ahorró por 2 años para poder armar su setup gamer. Por supuesto, el video generó toda clase de reacciones. Mientras que algunos usuarios expresaron su asombro y admiración, otros indicaron que el PS5 es mucho más barato y accesible.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del setup de este jugador? ¿Disfrutas los exclusivos de PlayStation en PC? Déjanos leerte en los comentarios.

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con el mundo del PC gaming.

Video relacionado: PlayStation en riesgo por los juegos como servicio

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente