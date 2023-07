Es oficial: series de HBO llegarán a Netflix; programas originales de Max se suman a la competencia

Warner Bros. Discovery está buscando maneras de generar más dinero, aunque esto signifique entregar contenido a la competencia. Lo decimos puesto que se acaba de hacer oficial que Netflix llegó un acuerdo para que series de HBO lleguen al catálogo de su servicio.

De acuerdo con información de Deadline, Netflix firmó un acuerdo con Warner Bros. Discovery para que algunas series originales de HBO lleguen a su catálogo. Gracias a esto, a partir de hoy los usuarios de Netflix en Estados Unidos ya pueden disfrutar de las 5 temporadas de Insecure.

Dicho esto, más producciones de HBO están en camino a Netflix, por lo que Insecure no será la única que dará el salto al servicio. De hecho, próximamente veremos producciones como Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under y Ballers en Netflix.

Insecure es la primera serie de HBO en Netflix

Por el momento se desconoce si más producciones de HBO llegarán a Netflix. Estaremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto. Además, tampoco se sabe si hay planes para que este acuerdo se extienda a otras partes del mundo.

Un punto a tener en cuenta es que ninguna de estas producciones desaparecerá de Max, el servicio de streaming de Warner Bros. Discovery. De hecho, el plan de la compañía es únicamente compartir sus series para así generar más dinero.

