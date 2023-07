Policía de investigación va contra amaño de partidos en los esports

Los esports crecieron en poco tiempo y se convirtieron en un negocio que mueve millones de dólares. Tratando de emular lo que ha sucedido con algunos deportes profesionales, la escena competitiva construyó bases sólidas para alcanzar el equilibrio entre deporte, entretenimiento y negocio, pero esto no libra a las competencias de videojuegos de algunos males relacionados con actividades delictivas y hay autoridades que ya ponen manos a la obra.

Policía australiana va contra los amaños de partidos en los esports

De acuerdo con un deporte de Esports Insider, la policía de Victoria, en Australia, anunció que trabajará en colaboración con la Comisión de Integridad de Esports (ESIC) para luchar en contra del amaño de partidos relacionado con apuestas sobre las competencias de videojuegos. Los esports y su paso discreto en comparación con deportes profesionales de alcance mundial se convirtieron en terreno fértil para que las mafias de las apuestas hicieran de las suyas para ganar dinero.

Video: Los mentirosos del gaming

Los grupos criminales quieren usar las apuestas en los esports para ganar dinero

Si bien apostar no es un delito, al menos en aquellas ciudades o países donde el juego esté regulado, el problema se presenta cuando grupos criminales logran introducirse en los esports e influyen en los resultados o condiciones de algún partido. El amaño de partidos no es algo nuevo en la escena competitiva de Australia y de hecho la ESIC se creó en 2015 como un organismo destinado a procurar que no se presente en los eventos a fin de tener un entorno justo y un negocio limpio sin este tipo de escándalos.

En 2019, la policía de Victoria y a ESIC trabajaron en conjunto ante sospechas de amaño de partidos que resultaron en una ola de detenciones. Si bien no hay detalles oficiales, el anuncio de esta colaboración parece anuncia que hay problemas de apuestas y amaño de partidos en los esports australianos.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Video: Controles de videojuegos con usos que NUNCA IMAGINASTE

Fuente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News