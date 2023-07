Sony quiere exclusividades con estudios surcoreanos y apunta hacia Crimson Desert

Sony sigue expandiendo los horizontes de PlayStation y tal parece que el éxito de propuestas como Genshin Impact, que salió en su momento para PS4 y PS5, ha motivado a la compañía japonesa para buscar nuevos acuerdos con el mercado asiático y por ende exclusividades, como la que podría darse con el nuevo y esperado juego de Pearl Abyss, compañía de Corea del Sur.

De acuerdo con un reporte del sitio surcoreano MTN, Sony está en busca de cerrar acuerdos con estudios del país asiático pero el proceso que llevaría más avance sería el de Pearl Abyss, desarrollador responsable del MMORPG Black Desert Online y que se prepara para el lanzamiento de Crimson Desert, entrega que lleva años en desarrollo pero que ha causado gran expectativa por su propuesta de rol, acción y aventura.

Rumour PlayStation To Continue Its Expansion In Korea, PlayStation Plans On Investing In:



• Pearl Abyss Developers Of Crimson Desert



• NCSOFT Studios Developers Of Blade & Soul



• Com2uS Studios Developers Of Summoners War



• Neowiz Games Developers Of Lies Of P… pic.twitter.com/ExNoUpgk3y